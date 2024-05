Quinteto de Sopros 'Atlântida' apresenta-se no Reid's Palace

A Orquestra Clássica da Madeira apresenta esta quinta-feira, 30 de Maio, um concerto de música de câmara a cargo do Quinteto de Sopros 'Atlântida', pelas 21h30, no Reid's Palace Hotel.

O programa do concerto conta com a apresentação de obras do período clássico com composições de Mozart, do século XX, de Gustav Holst, de Pedro Camacho e Eurico Carrapatoso.

O Quinteto de Sopros 'Atlântida' é constituído por instrumentistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros. Tendo-se apresentado ao longo das últimas décadas nas várias temporadas da Orquestra Clássica da Madeira, possui no seu vasto repertório obras de vários compositores regionais, nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música.

O espectáculo contará com Pedro Camacho na Flauta, Louise Whipham no Oboé, José Barros no Clarinete, Manuel Balbino no Fagote e Rúben Silva na Trompa.

Os bilhetes, à venda na recepção do hotel, custam 15 euros.