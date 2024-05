Salários sobem 31% em 7 anos

Remuneração média mensal no primeiro trimestre do ano situou-se nos 1.375 euros, mais 6,6% face ao mesmo período do ano passado. Segundo a Direcção de Estatística o montante situa-se abaixo do registado no País. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 28 de Maio.

"PS e JPP procuram apoios para maioria alternativa". É esta a notícia que merece maior destaque gráfico na primeira página. Partidos que somam 20 deputados no parlamento assinaram acordo de princípio, piscam o olho a CDS, PAN e IL e vão dizer ao Representante da República que querem governar. Saiba quem entra e quem sai da Assembleia.

Igualmente na ordem do dia: "Liga Contra o Cancro desmente Governo". Cedência de espaço para a sede da organização envolta em polémica.

Numa nota mais leve: “Panda é sinónimo de crianças felizes”. Nova praça junto à escola da Ribeira Brava vai acolher espectáculo de 2 de Junho.

"Anjos e Diogo Piçarra nas festas de São Pedro da Ribeira Brava" merecem também destaque de capa nesta edição.

