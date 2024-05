Trabalhos na Via Rápida condicionam trânsito

O trânsito encontra-se, na manhã desta terça-feira, congestionado na Via Rápida, em dois pontos, nomeadamente no sentido Machico-Funchal e Raposeira-Ribeira Brava, devido a trabalhos na via.

De acordo com a aplicação 'Info Vias', o sublanço Caniço-Porto Novo, entre o km 27 e o km 26, encontra-se com uma fila de trânsito superior a 1km.

Já no sublanço da rotunda da Ribeira Brava Sul -Rotunda Tabua, os trabalhos estão, também, a condicionar a circulação no local.