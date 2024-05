José Manuel Rodrigues já está na Quinta Vigia

O líder do CDS já está na Quinta Vigia para conversar com Miguel Albuquerque sobre o tema mais quente da política regional das últimas 24 horas.

José Manuel Rodrigues e o presidente do PSD-M estão a analisar uma resposta ao acordo firmado entre o PS e o JPP para formarem um governo alternativo na Região.

O presidente da Assembleia Legislativa não se pronunciou ainda publicamente sobre o tema, mas o DIÁRIO sabe que já falou, ontem, com Paulo Cafôfo, que lhe terá oferecido a continuidade no lugar de presidente do parlamento.

O PSD estará também disposto a manter Rodrigues na presidência da Assembleia, caso tenha o seu apoio para fazer frente ao bloco PS-JPP. Se isso acontecer soma um total de 21 deputados, mais um do que socialistas e JPP juntos. Nenhuma das possibilidades avançadas consegue uma maioria absoluta, que são 24 deputados.

No dia em que o Representante da República ouve os partidos na sequência das eleições de domingo, a actividade política está ao rubro, desconhecendo-se a decisão que vai ser tomada por Ireneu Barreto.

O PSD venceu as eleições com 36,13%, o PS conseguiu 21,32% e o JPP, 16,89%.