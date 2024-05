Pedra de grandes dimensões cai em cima de carro no Curral das Freiras

A queda de uma pedra de grande dimensão destruiu esta noite uma carrinha de vários lugares que, felizmente, não tinha ocupantes no momento do embate. O incidente ocorreu pelas 21h30 deste sábado na Estrada do Ribeiro Cidrão, na Fajã Escura, freguesia do Curral das Freiras, Câmara de Lobos.

Foto Google Maps

De acordo com testemunha, o pedregulho caiu isolado neste troço no momento em que acontecia um evento ali perto.

Nesse local, sim, com muita gente no estabelecimento existente, mas que neste caso não causou qualquer vítima.

De acordo com o que foi possível apurar, foram já deslocados para o local os meios necessários para desobstrução da via e também a PSP foi acionada rapidamente pelo presidente da Junta de Freguesia do Curral das Freiras.

Neste episódio regista-se a sorte de ter apenas causado estragos numa viatura ali estacionada, mas se não fosse a mesma a servir de bloqueio ao movimento do pedregulho, poderia mesmo ter acontecido uma desgraça maior.

Isto porque o risco de a pedra saltar o muro de guarda e cair em cima de uma moradia abaixo da quota da estrada era o cenário mais previsível, não fosse estar a viatura estacionada por casualidade.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos também deslocaram uma viatura para o local, uma vez que também têm uma ambulância que estava de serviço na zona e que ficou presa devido ao bloqueio da estrada.