ADN apresenta propostas para reforçar a Autonomia da Madeira

O ADN emitiu um comunicado onde reafirma o seu compromisso com os princípios autonómicos que moldam a Região e, por isso, apresentam uma série de medidas com vista a reforçar a Autonomia.

"A autonomia regional da Madeira é um direito fundamental que assegura a nossa capacidade de auto-governar e decidir o nosso próprio destino. No ADN, acreditamos que a autonomia deve ser defendida e reforçada continuamente, protegendo a nossa identidade, cultura e interesses económicos. É crucial que mantenhamos o controlo sobre as decisões que afectam directamente a nossa comunidade, garantindo que estas sejam tomadas por aqueles que conhecem melhor as nossas necessidades", refere a candidatura encabeçada por Miguel Pita.

Desde logo, o partido defende a revisão do Estatuto Político-Administrativo da Madeira, "para garantir que a Madeira tenha mais competências em áreas-chave como os transportes e o desenvolvimento económico". Além disso, pretende a extinção do Cargo de Representante da República, pois considera que não faz sentido no actual contexto autonómico.

"É imperativo garantir um financiamento justo que reflita as reais necessidades da Madeira. Lutaremos por um modelo de financiamento que proporcione os recursos necessários para o desenvolvimento económico e social da nossa região, reduzindo a dependência das transferências do Estado Central", indica ainda.

O partido vai defender políticas que promovam o empreendedorismo e a inovação na Madeira, incentivando a criação de empresas locais e a atração de investimentos externos que respeitem o ambiente e a cultura da nossa Região.

" Propomos que o modelo fiscal aplicado ao Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) seja estendido a toda a região. Esta medida visa criar um ambiente fiscal competitivo, capaz de atrair investimentos e promover o crescimento económico sustentável em toda a Madeira", defende Miguel Pita.

A candidatura às regionais quer ainda que trabalhemos para "valorizar e promover a cultura, as tradições e o património madeirense, garantindo que a nossa identidade regional seja celebrada e preservada para as futuras gerações".

" Lutaremos por uma maior representatividade política da Madeira nos órgãos de decisão nacionais e europeus, garantindo que a voz da nossa região seja ouvida e considerada em todas as decisões relevantes", indica.