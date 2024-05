Nacional apresenta duas alterações frente ao Mafra

O Nacional realizou duas alterações, para aquele que será o último ‘teste de fogo’ para a formação alvinegra, com André Sousa e Rúben Macedo a render Danilovic e Witi, que se encontram a cumprir suspensão, após terem completado a série de amarelos frente ao Tondela na última jornada.



O técnico Tiago Margarido aposta de início em: Lucas França, João Aurélio, Paulo Vítor, Ulisses, José Gomes, André Sousa, Luís Esteves, Carlos Daniel, Gustavo Silva, Chucho Ramírez e Rúben Macedo, para o embate da 34.ª e última jornada da II Liga de futebol.



O conjunto nacionalista, que já garantiu um lugar na próxima edição da I Liga, entra hoje em campo, diante do Mafra, com a ‘mira’ apontada ao título, apesar de para além de ser obrigado a vencer, depender de um desaire do líder Santa Clara que leva mais dois pontos de avanço, num encontro frente ao União de Leiria, nos Açores.

A certeza é de que o título de campeão do segundo escalão ficará em uma ilha, resta saber se na Madeira ou nos Açores, com o apito inicial dos confrontos a soar às 16h30.