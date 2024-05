'Gonçalves Zarco' apresenta 'Muro da Esperança'

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco volta a assinalar este ano as festividades da Festa da Flor apelando à esperança, paz e alegria no mundo com uma exposição.

Intitulada 'Muro da Esperança - Jardim Zarco', a mostra apresentada entre os blocos A e B do estabelecimento de ensino, foi coordenada por um grupo de docentes da escola, nomeadamente por Ana Cortinhas, Ana Lúcia, Graciete Ponte, Julleett Monteiro, Maria Garrido, Natalina Felizardo e Sérgio Duarte, em colaboração com o grupo 230 e a professora Anália Gonçalves.

O projeto insere-se na Semana Cultural do Departamento de Ciências Exatas da Natureza e Tecnologias, em pareceria com o Projecto Eco Escolas, e poderá ser visto até 31 de Maio.