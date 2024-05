Associação Avesso apresenta 'Sonho de uma Noite de Verão' no Museu da Quinta das Cruzes

A Associação Avesso, em parceria com a Secretaria Regional de Turismo e Cultura e Direcção Regional do Turismo, apresenta 'Sonho de uma Noite de Verão', de William Shakespeare, de 24 a 26 de Maio, às 20 horas, nos jardins do Museu da Quinta das Cruzes.

Este clássico mundial de teatro será apresentado, em língua inglesa, no âmbito da Festa da Flor 2024, criando-se assim um novo ponto cultural associado às celebrações daquele que é um dos principais cartazes turísticos da Região. A entrada é livre.

Com este projecto – Shakespeare in the Gardens – pretende-se, à semelhança do que é feito noutros países, apresentar um clássico do teatro mundial num espaço público ao ar livre, desta feita, num jardim, procurando nesta adaptação dramatúrgica e encenação trazer o texto à contemporaneidade. Numa noite quente de verão, quatro amantes em fuga deparam-se com ninfas, a briga entre dois regentes mágicos, duendes atrevidos, feitiços de amor e (o mais caótico de tudo) uma companhia de atores a tentar encenar uma peça. O amor é testado e todos se perdem no desejo neste sonho na floresta ao luar, revela a Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Este projecto é uma aposta nos jovens artistas e criativos regionais, que precisam de espaço para explorar e exprimir as suas ideias, desprovidos de qualquer preconceito. A produção é do Teatro do Avesso, com produção executiva de Luís Melim e Maurícia Gabriel.

O elenco, num total de 14 elementos, é composto por um misto de actores regionais, estrangeiros a residir na ilha da Madeira e quatro actores oriundos de Londres: Johan Ribbing (THESEUS / OBERON), Luana Jesus (HERMIA), Luciano Moniz (DEMETRIUS), Ana Camacho (HELENA), Idalina Brito (PEASEBLOSSOM), Maximilian Oberrauch (LYSANDER), Laura Mendonça (HIPPOLYTA / TITANIA), Milo Maris (PHILOSTRATE / PUCK), Mayra Nobre (QUINCE / COBWEB) e Adam Harkin (BOTTOM).

A apresentação desenrola-se em três zonas específicas do jardim do Museu da Quinta das Cruzes, levando o público a movimentar-se pelas diversas zonas ajardinadas, constituindo todo o jardim o espaço cénico e recorrendo à utilização da iluminação e sonorização próprias, procurou-se criar uma atmosfera semelhante à existente nas paisagens dos textos de Shakespeare. Ao nível da parte musical, a produção conta com uma banda sonora resultante da performance ao vivo dos Post Fátima, dois jovens músicos emergentes no panorama musical regional/nacional.

Procurando, sempre que possível, incluir jovens da formação de teatro promovidas pela Associação Avesso, participam também dois elementos da Oficina de Teatro Cenas do Avesso. Mariana de Abreu Gouveia e Margarida Coelho Sousa a par com Monika Gawryjolek serão as fadas. A composição musical está a cargo dos Post Fátima, que integram também o elenco Catarina Miranda (MUSTARDSEED) e Andreas Sidenius (MOTH).

A equipa fica completa com Roberto Ramos no design e fotografia, Luís Melim no desenho de Luz e operação de som e Susana Brito na caracterização.

Hoje, quarta-feira, pelas 20 horas, será realizado, também nos jardins da Quinta das Cruzes, um ensaio geral aberto ao público.