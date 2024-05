Renato Camacho é o novo chef executivo do Savoy Palace

Renato Camacho é o novo chef executivo do hotel Savoy Palace, da colecção Savoy Signature. "Com uma sólida formação internacional e uma paixão incomparável pela cozinha, o novo chef executivo do Savoy Palace, Renato Camacho, é reconhecido pela sua vasta experiência, autenticidade e criatividade. Natural da emblemática freguesia do Curral das Freiras, na Madeira, traz consigo os segredos da gastronomia da região, que utiliza para recriar pratos que surpreendem os paladares mais exigentes", refere um comunicado de imprensa.

Renato Camacho apresenta um sólido percurso profissional, tendo passado por diferentes unidades do grupo Belmond na Europa. Em 2018, junta-se à equipa de abertura do Savoy Palace assumindo a chefia da cozinha do Galáxia Skyfood e do Jacarandá, cargo que desempenhou até 2020, quando passou a exercer a função de sub-chef executivo do Savoy Palace.

“É um passo muito importante na minha carreira e um desafio que abraço com grande ambição e sentido de responsabilidade. É um reconhecimento do trabalho que tenho desenvolvido ao longo destes anos, em especial no Savoy Palace”, afirma Renato Camacho.

Com esta nomeação a Savoy Signature demonstra mais uma vez "o seu compromisso com o reconhecimento do talento interno, bem como com a excelência nas experiências gastronómicas".

“A Savoy Signature reconhece o trabalho, dedicação e profissionalismo dos seus colaboradores e é com satisfação que anunciamos a nomeação do Renato Camacho para chef executivo do Savoy Palace. Desde 2018, o Renato tem vindo a desenvolver um papel fundamental da gestão e liderança da equipa da cozinha, pelo que este é um reconhecimento merecido”, destaca Ricardo Nascimento, Chief Operations Officer da Savoy Signature.

Localizado no Funchal, o Savoy Palace oferece uma experiência gastronómica incomparável, com oito restaurantes e bares que combinam elegância com sofisticação e oferecem uma variedade de menus inspirados na cozinha local e internacional.