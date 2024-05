Conceição Oliveira apresenta dois livros na Biblioteca Municipal do Funchal

A escritora aveirense Conceição Oliveira apresentará, na Biblioteca Municipal do Funchal, no próximo dia 5 de Junho, pelas 18h00, as suas obras 'A Palavra e o Fogo' e 'Essência das Cinzas', publicadas, respectivamente, em 2022 e em 2023, com a chancela da Editora Modocromia.

"Na poesia patente em 'A Palavra e o Fogo' perpassam diversas emoções e sentimentos emanados do íntimo do eu poético, um ‘eu’ inquieto pelas alterações climáticas, pela destruição da natureza que o homem leva afeito quando a deveria preservar. Por seu turno, o romance 'Essência das Cinzas', que conta com um prefácio da autoria do professor doutor Domingos Lobo, tem a particularidade de ter um capítulo inteiramente dedicado à Ilha da Madeira, no qual os protagonistas passam momentos idílicos durante a sua lua de mel, indica nota a imprensa.

Conceição Oliveira é natural de Aveiro, onde reside. É licenciada em Línguas e Literaturas, variante de Português e Francês, pela Universidade de Aveiro. Exerceu docência, mas sempre nutriu uma paixão especial pela escrita.

Para além dos títulos que agora trará ao Funchal, a escritora conta no seu portefólio com outras obras, a saber, 'Labirinto de Palavras', 'Da Raiz (transparências)', 'Coar Areia – joeirar o mar', 'Tempo Sem Horas', entre outros, nomeadamente na área do infantojuvenil e do conto para todas as idades.

Está representada em colectâneas, antologias e revistas culturais do país e do estrangeiro.

Integrou grupos de escrita criativa e já arrecadou diversos prémios literários e menções honras no seguimento da sua atividade e participação em diversos concursos.