Cafôfo ofereceu a presidência do parlamento a José Manuel Rodrigues

Confirmou-se o que o DIÁRIO adiantou, ontem, ao final do dia. Paulo Cafôfo, líder do PS-Madeira, conseguiu contactar José Manuel Rodrigues, líder do CDS-PP/Madeira e ofereceu-lhe a presidência da Assembleia Legislativa em troca do apoio ao governo PS/JPP.

Ontem, Paulo Cafôfo (PS) e Élvio Sousa (JPP), assinaram uma declaração de princípios para um acordo de governo e desafiaram os outros partidos da oposição, com excepção do Chega, a apoiar esta coligação e impedir um governo do PSD.

José Manuel Rodrigues não terá dado uma resposta a Cafôfo e o DIÁRIO sabe que também o PSD deverá apresentar uma proposta ao CDS que, já esta manhã, será um dos partidos recebidos pelo Representante da República.

Mesmo antes de ser conhecido o acordo PS/JPP, a Iniciativa Liberal, de Nuno Morna, assegurou que não iria apoiar um governo de "populista e socialistas", o que deita por terra a possibilidade de haver uma maioria de 24 deputados no parlamento. O PAN, que também elegeu um deputado, nem sequer tinha sido contactado.

Hoje, Ireneu Barreto recebe todos os partidos que garantiram representação parlamentar nas eleições de domingo. O PSD elegeu 19 deputados, o PS conseguiu 11 mandatos, o JPP tem 9, o CH tem 4, o CDS conseguiu 2 e IL e PAN têm um deputado cada um.