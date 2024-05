Porsche de Gil Freitas vence prémio do melhor da mostra de veículos antigos

O Porsche Targa S, de 1968, propriedade de Gil Freitas, foi o vencedor do melhor veículo a participar na Madeira Classic Car Revival, que decorre hoje e amanhã na Praça do Povo, no Funchal.

Eis a listas dos prémios atribuídos esta tarde pelo júri da iniciativa, organizada pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira e apoiada pela Secretaria do Turismo:

Automóveis

- Best of Show 2024: Porsche Targa S, 1968, de Gil Freitas

- Prémios especiais atribuídos pelo júri: BMW 2002, de 1974, de Manuel Costa e Austin Mini Moke MKII, de 1968, de Alexandre Jorge

- Categoria Originalidade: Fiat 125, 1969, de João Pereira Teixeira

- Categoria Elegância: Jaguar XK 140, de 1958, de João José Figueira da Silva

Motos

- Best of show 2024: Royal Enfield G 350, de 1947, de Roberto Frango

- Categoria Originalidade: Honda CB 500 K1 Four, de 1971, de Luís Pinto Machado

- Melhor Motorizada: Macal M70 Turismo, 1978, de Januário de Sá

- Melhor Vespa: Vespa 50 Super Sprint, de 1967, de Miguel Encarnação

Bicicletas

- Best of Show 2024: Vilar Porto Sport, de 1968, de Ana Paula Trindade

- Categoria Originalidade: Philips Rodar 28, de 1961, de Rui Freitas

Melhor marca presente

- Ford

Veja a fotorreportagem da entrega dos prémios e outras fotos do Madeira Classic Car Revival registadas por Hélder Santos da ASPRESS