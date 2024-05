“Não contem connosco para qualquer tipo de solução”, assegura Nuno Morna

“Não contem connosco para qualquer tipo de solução que englobe socialistas, populistas e Miguel Albuquerque. Continuamos equidistantes a todas as forças políticas que podem criar uma solução de governo”, o que não invalida disponibilidade para “caso a caso, ponto a ponto, decreto a decreto, orçamento a orçamento e programa de governo, de discutir e votar”.

O partido Iniciativa Liberal divulgou, hoje, o seu caderno de encargos, através de declaração enviada à comunicação social. O IL indica tudo "ponto a ponto, caso a caso, proposta a proposta”.

Iniciativa Liberal divulga o seu caderno de encargos "sem acordos nem apoios" O partido Iniciativa Liberal divulgou, hoje, o seu caderno de encargos, através de declaração enviada à comunicação social. O IL indica tudo "ponto a ponto, caso a caso, proposta a proposta. Sem acordos nem apoios".

Nuno Morna volta a criticar o “geringalho”, referindo-se ao acordo PS/JPP, ao relembrar que os dois protagonistas, Paulo Cafôfo (PS) e Élvio Sousa (JPP), em 2018 se desentenderam na Câmara do Funchal, era Élvio Sousa secretário-geral do JPP e Paulo Cafôfo o presidente da Câmara, por falta de confiança” e mais ainda por recentemente o líder do JPP ter afirmado publicamente que “escolher entre o PSD e PS, venha o diabo e escolha” para concluir que afinal o diabo é Élvio Sousa.

Para Nuno Morna “estamos numa fase de leilão”, reagindo às negociações que vêm a público, nomeadamente a ida de José Manual Rodrigues à Quinta Vigia. A propósito do encontro desta manhã na Residência Oficial do Governo Regional, o deputado e líder da IL aguarda por esclarecimentos sobre em que contexto Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues se encontraram na Quinta Vigia. Diz esperar que tenha sido um encontro entre presidentes, do Governo e da Assembleia Legislativa, caso contrário “é grave” que possa ter sido um encontro partidário naquele espaço.

A audiência a Nuno Morna foi a segunda de sete audiências agendadas para hoje no Palácio de São Lourenço. A audição aos partidos com representação parlamentar prossegue pelas 12 horas, com o CDS-PP de José Manuel Rodrigues.