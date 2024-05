Savoy Palace recebe música de câmara este sábado

Este sábado, 18 de Maio, pelas 18 horas, a Orquestra Clássica da Madeira vai apresentar um concerto de música de câmara no Savoy Palace, do Grupo Savoy Signature, um hotel que recebeu recentemente o título Europe´s Leading Luxury Hotel 2024 pelos World Travel Awards.

No concerto, integrado na programação de música de câmara da temporada da Orquestra Clássica da Madeira, os músicos têm o seu espaço para partilhar com o público a solidez da sua formação e as possibilidades técnicas e sonoras dos seus instrumentos.

O recital de flauta transversal, marimba e harpa é, assumidamente, "desafiante" para Pedro Camacho, Duarte Santos e Jéssica Sá, que nos irão presentear com um programa tecnicamente exigente e de valor musical excepcional.

Neste recital serão interpretadas obras de Claude Debussy, Frederick Chopin, Nino Rota, Ian Clarke, Jacques Ibert, Gareth Farr e Astor Piazzola, numa conjugação pouco habitual, mas que nos vai maravilhar pela qualidade da escrita musical das obras e pela refinada interpretação.

Nesta proposta musical vão demonstrar as suas exímias capacidades técnicas e artísticas.

O ingresso tem o valor de 15 euros e pode ser adquirido na recepção do Hotel Savou Palace.

PROGRAMA

Claude Debussy [1862-1918] - Première Arabesque

Nino Rota [1911-1979] - Sonata for Flute and Harp

Ian Clarke [n 1964] - Sunday Morning

Jacques Ibert [1890-1962] - Entr’acte

Frederick Chopin [1810 - 1849] - Variações sobre um Tema de Rossini

Gareth Farr [n 1968] - Kembang Suling

Astor Piazzola [1921-1992] - L’Histoire du Tango

MÚSICOS

Pedro Camacho . Flauta

Duarte Santos . Marimba

Jéssica Sá . Harpa (artista convidada)