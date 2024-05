Incêndio em encosta nos Zimbeiros mobiliza bombeiros da Ribeira Brava

Um foco de incêndio em mato, no sítio dos Zimbeiros, numa zona de difícil acesso, fez sair do quartel, no final da tarde de hoje, dois veículos de combate, um ligeiro e um pesado, e cinco homens dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol.

O primeiro alerta terá sido dado pelas 19h30.

O fogo está numa encosta, na vertente da Ribeira da Tabua, estando os bombeiros a acompanhar o evoluir da situação.