easyJet dá nova “nega” ao Porto Santo

A easyJet cancelou mais uma vez um voo de Lisboa para o Porto Santo.

O contratempo leva mais uma vez a que largas dezenas de passageiros fiquem prejudicados, quer no Porto Santo, quer na capital portuguesa.

Num fim-de-semana de muita actividade desportiva no Porto Santo, muitos são os atletas que deveriam embarcar no voo da easyJet que deveria aterrar na 'Ilha Dourada' às 20h05 e partir pelas 21h05 com destino a Lisboa.

Na última vez que aconteceu esta situação, os passageiros foram em outros voos de outras companhias aéreas nos dias seguintes.

Outro contratempo, é que a ilha dourada tem os hotéis com muita boa ocupação e nem todos podem ter um lugar nos hotéis onde estavam hospedados, alguns deles podem até ter de pernoitar no aeroporto do Porto Santo.

O voo EC 6735 deveria aterrar às 20h25, e agora nada se sabe se vai ou não repor outro voo.