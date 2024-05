Funchal juntou-se a outras 958 cidades do Mundo no 'Gentleman’s Ride'

O evento solidário 'Gentleman’s Ride Funchal', que teve lugar no último domingo, 19 de Maio, ultrapassou as expectativas da organização.

Isso mesmo foi vincado num comunicado, remetido esta tarde às redacções, dando conta de que o 'Distinguish Gentleman´s Ride' colocou a Madeira, e particularmente o Funchal, no mapa do maior evento motociclistico de angariação de fundos do Mundo, que conta já com 12 anos de história.

As verbas angariadas com o evento, que tinha por objetivos "mudar a ideia que algumas pessoas têm dos motociclista", "sensibilizar e angariar fundos para os problemas de saúde dos homens" e prevenção do suicídio, revertem para a Fundação Internacional November, com iniciativas espalhadas por todo o Mundo, nomeadamente relacionadas com a prevenção e investigação do cancro da próstata e saúde mental no homem.

O evento este ano decorreu em simultâneo em 958 cidades de 105 países, em Portugal o evento ocorreu em 12 cidades: Lisboa, Porto, Guarda, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Algarve, Braga, Covilhã, Angra do Heroísmo, Ponta Delgada e Funchal.

Na Madeira a adesão "excedeu as expectativas e objetivos a que a organização se propôs", contando com 60 participantes. Foram angariados 949 euros. O evento teve inicio com um concentração e registo fotográficos na Praça do Município, seguido de um percurso pela cidade do Funchal, com motas e motociclistas desfilando nas principais artérias do Funchal, despertando curiosidade e sorrisos à sua passagem.