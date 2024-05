Manuel Tulipa sai do comando técnico do Torreense ao fim de meio ano

O treinador Manuel Tulipa vai deixar de ser o treinador do Torreense na próxima temporada, anunciou hoje o clube da II Liga portuguesa de futebol, em comunicado.

O técnico, de 51 anos, chegou ao emblema do oeste em dezembro, tendo guiado a formação 'azul grená' ao sétimo lugar do campeonato, com 48 pontos.

Durante a permanência em Torres Vedras, Tulipa somou oito vitórias, quatro empates e nove derrotas.

A SAD torreense deverá anunciar brevemente o técnico escolhido para assumir o leme da equipa na época 2024/25.