Há festa na aldeia

Há eleições. Outra vez… É raro termos a oportunidade de corrigir o jogo depois deste ter sido jogado. Vamos aproveitar esta oportunidade…

Vamos olhar para o sistema regional na perspectiva do turismo. As opções tomadas nos últimos anos são genericamente tão más que não há contemplação possível… TUDO é melhor que o PSD. Qualquer coisa é melhor do que manter tudo na mesma.

Continuamos a fazer o jogo do lobbie do betão, que são os únicos a quem interessa a proliferação dos alojamentos locais e a explosão dos turistas low cost, que chegam aqui em transportadoras low cost, e que usam rent a car low cost e alojamentos manhosos – quando usam.

Continuamos (como comunidade) a “orgulhar-nos” dos números de visitantes, como se em algum lugar os meros números servissem de indicador quanto ao sucesso de uma política sustentável de turismo.

Porque as políticas promovidas pelo PSD e pelas suas “estacas” são tão desastrosas para a Região que nem sequer se pode pensar em sustentabilidade para este sistema, seja em que vertente for… social, ambiental ou económica.

E todas as políticas promovidas pelo PSD para favorecer o lobbie do betão vão neste mesmo sentido… tornar o trabalho menos compensador, fazer com que seja impossível adquirir habitação, fomentar a emigração e, em termos gerais, tornar mais difícil a vida dos madeirenses…

Relembrando um slogan dos últimos dias, no Facebook, “não é paraíso quando os locais são forçados a abandonar o paraíso porque este se tornou demasiado caro”.

Não sei qual é a melhor proposta para o turismo… sei que qualquer uma será melhor do que a do PSD. Portanto sugeriria aos madeirenses, principalmente aqueles que vivem do turismo, que se lembrassem disto… e também que já há quem diga que está disposto a sustentar uma opção PSD mesmo que este seja ainda menos votado que há uns meses… desconfiem.

Outra questão interessante… porque há tão poucos operacionais de turismo entre as candidaturas à Assembleia Regional? Não é o turismo que sustenta esta região?