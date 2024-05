JPP denuncia inflação mais elevada na Madeira

O Juntos Pelo Povo (JPP) denunciou, esta terça-feira, o facto de a Madeira ter uma taxa de inflação mais elevada do que a do continente, num acréscimo que, diz o partido, chegava aos 26,6%, no passado mês de Abril, situação que apontam como resultante da ausência de políticas adequadas por parte do Governo Regional e que determina que a Madeira seja

"Antes de 2012 os madeirenses tinham um diferencial fiscal de 30% relativamente ao continente como forma de compensar, de alguma forma, os custos de insularidade, como sejam o custo dos transportes marítimos de mercadorias, geridos em regime de monopólio pelo único operador portuário da Região. Porém em 2012, em virtude do resgate da Troika, Passos Coelho cortou esse diferencial e os madeirenses foram “disciplinados” com a dupla austeridade que levou muitos madeirenses ao desespero. As taxas do IVA subiram para valores próximos do território continental e nunca mais foram revertidas. JPP, em comunicado

O partido aponta, além disso, que o custo de vida é 30% mais alto na Madeira, fazendo com que os madeirenses tenham menos poder de compra. "O JPP entende que este modelo tem de ser alterado de forma a que a riqueza gerada seja derramada pela maioria dos madeirenses, e não apenas por uma quantas famílias que são actualmente os herdeiros desta Autonomia laranja", argumenta o JPP.