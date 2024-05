"Peço desculpa pelo acto irreflectido"

O presidente do Marítimo, Carlos André Gomes, lamenta a agressão , neste caso uma bofetada, de ontem à noite no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo a um adepto do Marítimo no regresso da equipa à Madeira após o jogo com o Académico de Viseu.

Vídeo mostra presidente do Marítimo a agredir adepto Carlos André Gomes, presidente do Marítimo, foi captado a agredir um adepto que pedia a demissão do treinador Fábio Pereira e do próprio dirigente. Um vídeo, divulgado durante a madrugada pela RTP-Madeira, mostra a estalada ao adepto crítico.

Ao DIÁRIO, Carlos André Gomes explica o que aconteceu: "Antes de mais, tenho que pedir desculpa ao referido adepto do Marítimo pelo meu acto irreflectido. Não devia ter acontecido. Contudo, este adepto há muito que anda nos jogos em casa do Marítimo a proferir palavras ofensivas para com esta direcção. Vira-se constantemente para tribuna no final dos jogos e ofende tudo e todos. Ontem, e isso não aparece no vídeo, voltou a ofender toda a nossa comitiva, o treinador, elementos da direcção. Disse palavras indignas para mim, para o nosso treinador e outros elementos, inclusive para as nossas famílias. Naturalmente que depois de um jogo que não correu bem ao Marítimo, chegar à Madeira e ser ofendido com este tipo de linguagem...."

O dirigente continua: "Volto a referir, não devia ter acontecido. Estou a tentar falar com o adepto para pedir desculpa pessoalmente. Mais que ninguém, eu, presidente do Marítimo, e todos aqueles que trabalham comigo no clube e na SAD, queriam que o Marítimo ganhasse o jogo com o Viseu."