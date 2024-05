Madjer e Virgul abrilhantam Torneio de Padel São João

O Porto Santo volta a servir de palco de mais um evento desportivo/social de padel, desta feita entre os dias 28 de Maio e 1 de Junho.

Denominado por Torneio Padel São João, este evento que volta a ser organizado pelo madeirense Filipe Bento, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo e com a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, está inserido nas festas de São João, e terá honras da presença de ‘estrelas’ nacionais e internacionais do mundo desportivo e artístico, nomeadamente Madjer, o jogador português considerado com o melhor jogador de futebol de praia de todos os tempos e detentor de várias bolas de ouro e botas de ouro na modalidade, bem como o cantor, compositor e músico português ‘Virgul’, ‘dono’ de já uma carreira de sucesso na música lusa.

Para além de abrilhantar o evento, estas ‘estrelas’ são também adeptos da modalidade de padel, pelo que estarão também no court a competir.

No que concerne ao torneio propriamente dito, este volta a ter como palco o complexo de ténis do Porto Santo e é destinado às variantes masculinas, para os níveis 4, 5 e 6, femininas (nível 5 e 6) e ainda uma competição para pares mistos. Uma das novidades do torneio prende-se com o facto de estar aberto inscrições para uma competição destinada exclusivamente aos mais novos.

As inscrições continuam a bom ritmo e continuam abertas até ao próximo dia 24 de Maio.

Os interessados em marcar presença neste evento, basta fazerem a sua inscrição através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOyiVjM2z8sv_mvM287K7utomyeALtobjlX3ReC-7DMrxpaw/viewform?usp=sf_link