Albuquerque apupado em Festa do Desporto Escolar

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, foi apupado na abertura do Desporto Escolar.

Durante a 31.ª Festa do Desporto Escolar, que decorreu esta sexta-feira, 17 de Maio, no Estádio dos Barreiros, o ainda chefe do executivo madeirense foi vaiado depois de o seu nome ser anunciado para declarar aberta as competições desportivas escolares.

Ao DIÁRIO, o governante expressou ser "normal" este tipo de manifestação, tendo em conta que a Região está em véspera de Eleições Regionais.

A Festa do Desporto Escolar conta com a participação de mais de 2 mil alunos e utentes de diversas escolas e instituições da Região. Na plateia, além da comunidade escolar, estavam presentes familiares dos participantes.