Um acidente na Via Rápida, junto à Cancela, no sentido Santa Cruz - Funchal, envolvendo duas viaturas está a causar algum embaraço no trânsito, exigindo maior cautela aos automobilistas que circulam naquela via.

Segundo o DIÁRIO apurou, apenas terão sido registados danos materiais, não havendo feridos a registar. No local já estão a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Via Litoral.