Dia do Empresário termina com distinções

As comemorações do Dia do Empresário Madeirense terminaram com o habitual jantar que reúne várias figuras do mundo empresarial, político e social, não só regional, mas também nacional e internacional.

O momento serviu para homenagear três empresários e duas empresas.

Ver Galeria

Miguel de Sousa, João Paulo Gonçalves e André Loja viram o seu contributo para a economia regional ser destacado.

Da mesma forma, o desempenho das empresas Flórida - Construções Imobiliárias da Madeira, S.A. e Justino's Madeira Wines, S.A. também não foi ignorado pela ACIF -CCIM - Associação Comercial e Industrial do Funchal, promotora da iniciativa.