Dia decisivo para alvinegros e verde-rubros

Este domingo, 19 de Maio, é um dia decisivo para os dois maiores clubes de futebol da Madeira. O Nacional e o Marítimo defrontam-se hoje com o Mafra e o Académico de Viseu, respectivamente, em jogo da última jornada da II Liga.

Os alvinegros disputam o título de campeão da II Liga, enquanto os verde-rubros lutam pelo 3.º lugar que poderá garantir a subida para a I Liga.

A equipa de Tiago Margarido garantiu o regresso à I Liga depois de três temporadas na II divisão ao vencer o Tondela no último domingo.

Resta agora saber se o CD Nacional, actualmente em segundo lugar (68 pontos) será o grande campeão da II Liga. A disputa renhida está com o Santa Clara que com 70 pontos lidera a tabela. Para garantir o título, os insulares precisam não só vencer o jogo de hoje com o Mafra, mas também que os açorianos percam ou empatem a partida com o UD Leiria.

O Nacional da Madeira joga hoje em casa, no Estádio da Madeira, contra o Mafra pelas 16h30.

Quanto aos maritimistas, actualmente em quarto lugar na tabela da II Liga, precisam vencer o Académico de Viseu no jogo de hoje e que o AVS saia derrotado ou empate frente ao Tondela, garantindo a subida ao 3.º lugar com direito a um passe directo para o play-off de acesso à I Liga.

A equipa comandada por Fábio Pereira é recebida pelas 11 horas de hoje no Estádio Municipal do Fontelo, em Viseu.

Outras iniciativas que marcam este que é o centésimo quadragésimo dia do ano, em que faltam 226 dias para o fim de 2024:

- 10 horas - Porto Santo Island Open Water Swimming;

- 12h30 - Celebração da Confirmação, o sacramento do Crisma, presidida pelo Bispo da Diocese do Funchal, D. Nuno Brás na Sé do Funchal;

- 14 horas – 1.ª Prova do Campeonato Regional da Madeira de Motocross na Pista das Carreiras;

- 14 horas - Regata Comemorativa do Dia da Marinha em parceria com a Associação Regional de Canoagem da Madeira no Paul do Mar;

- 16 horas – A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria promove a 3.ª edição da 'Festa da Flor no Imaculado';

- 16 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, marca presença na Festa da Cebola, no Caniço;

- 17 horas - Madeira Flower Collection na Quinta Magnólia;

- 17h30 - Santa Cruz em Flor no Centro Histórico de Santa Cruz.

Iniciativa Liberal:

9h45: Mercado do Estreito de Câmara de Lobos;

MPT:

10 horas: Praça do Município;

PAN:

11 horas: Jardins da Ajuda;

PCP:

11 horas: Caniço Shopping;

PTP:

12 horas: Feira do Santo da Serra;

Bloco de Esquerda:

12h45: Almoço/convívio com a presença da ex-coordenadora nacional e candidata às eleições europeias, Catarina Martins na churrascaria O Pasto, em Câmara de Lobos;

PS:

15 horas: Festa da Cebola.

Principais acontecimentos registados no dia 19 de Maio, Dia Mundial das Hepatites, Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino, Dia do Advogado, Dia Mundial do Médico de Família, Dia Mundial de Doação de Leite Materno e Dia Missionário dos Doentes:

1790 - Revolução francesa. Abolição da nobreza e de todas as distinções que estabeleçam a estratificação da sociedade francesa.

1863 - São extintos os morgadios em Portugal, com exceção da Casa de Bragança.

1882 - É publicada a primeira lista telefónica de Lisboa com 22 assinantes.

1911 - É fundado o jornal República, por António José de Almeida.

1917 - "Revolta da Batata", em Portugal, no contexto da crise económica. Assaltos populares a estabelecimentos comerciais de Lisboa e da margem Sul do Tejo.

1930 - Na África do Sul, as mulheres brancas conquistam os direitos cívicos.

1936 - A organização nacional denominada Mocidade Portuguesa, é formalmente instituída pelo decreto-lei n.º 26661. Segundo o modelo da juventude Fascista e Hitleriana, assumindo-se como organização paramilitar a que todos os portugueses dos 07 aos 11 anos têm de pertencer, assim como os alunos dos liceus e das escolas técnicas e comerciais.

1943 - II Guerra Mundial. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill afirma ao Senado norte-americano que os EUA têm o apoio total do Reino Unido na guerra contra o Japão.

1973 - A URSS e a República Federal da Alemanha assinam um acordo de 10 anos, para a cooperação nos campos económico, industrial e técnico.

1975 - Início do caso República. Os trabalhadores demitem a direção do jornal acusando-a de favorecimento do PS. Os ministros afetos ao PS abandonam o IV Governo Provisório, seguindo-se os do PPD. A ocupação do jornal manter-se-á até 25 de Novembro.

1984 - Começa, na Figueira da Foz, o I congresso da Associação Nacional de Municípios.

1985 - Aníbal Cavaco Silva é eleito líder do PSD no XII Congresso do partido, na Figueira da Foz.

1986 - O primeiro-ministro soviético, Nikolai Ryzkhov, define o acidente nuclear de Chernobyl, de 26 de Abril, como "Um aviso para a humanidade".

1988 - O Governo português aprova o diploma que concede a autonomia às escolas de ensino superior.

1998 - O primeiro-ministro António Guterres, preside à cerimónia de inauguração da Estação ou Gare do Oriente, Gare intermodal de Lisboa, projectada pelo arquitecto e engenheiro catalão Santiago Calatrava.

2005 - O Conselho de Ministros aprova um decreto que cria um regime de compensação para agentes de segurança vítimas de invalidez premente ou morte. As indemnizações podem oscilar entre os 150 e os 250 salários mínimos nacionais.

2008 - Tribos da Amazónia reúnem-se na maior manifestação dos últimos vinte anos, em Altamira, Brasil, contra a construção de barragens hidroelétricas numa das maiores reservas indígenas do país.

2009 - A ONU apresenta a primeira universidade global online e de matrícula gratuita. O novo projecto educativo, Universidade do Povo, surge no âmbito da Aliança Global da ONU sobre Tecnologia de Comunicação e Desenvolvimento para ajudar a colmatar as brechas internacionais em matéria de educação com o recurso às novas tecnologias.

2009 - O ministro do Ensino Superior, José Mariano Gago, determina o encerramento compulsivo da Universidade Internacional de Lisboa e da Figueira da Foz, assim como do Instituto Superior Politécnico Internacional, da SIPEC - Sociedade Internacional de Promoção de Ensino e Cultura, S.A, por "manifesta falta de viabilidade económico-financeira".

2012 - O Chelsea conquista a Liga dos Campeões de futebol pela primeira vez ao derrotar na final o Bayern de Munique, por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após o empate 1-1 registado no fim do prolongamento, na Arena de Munique, na Alemanha.

2012 - Guimarães é escolhida para ser Cidade Europeia do Desporto em 2013 pelo ACES Europe (Associação das Capitais Europeias do Desporto).

2013 - O Boavista conquista a primeira Taça de Portugal de futebol feminino da sua história ao vencer o Valadares por 3-1, no Estádio Nacional.

2016 - O avião da EgyptAir despenha-se ao largo da ilha grega de Karpathos, no mediterrâneo. O voo MS804, transportava 66 passageiros a bordo e fazia a ligação entre Paris e o Cairo.

2020 - A Hungria proíbe a inscrição da alteração de sexo no estado civil e o reconhecimento jurídico de identidade de género das pessoas transgénicas, apesar de numerosos protestos internacionais.

2022 - Cinco funcionários da embaixada portuguesa em Moscovo recebem ordem de expulsão da Rússia, a exemplo do que aconteceu com outros países europeus.

