Lamborghini Miura P400 SV abrilhanta Madeira Classic Car Revival

É apresentado hoje a edição deste ano do Madeira Classic Car Revival, evento que integra a Festa da Flor de 2024 e que tem lugar entre sexta-feira e domingo na baixa da capital madeirense.

Foto ASPRESS

Este evento, organizado pelo Clube de Automóveis Clássicos da Madeira conta com a presença de ‘grandes máquinas de outros tempos’ em exposição, e com um repleto programa de actividades que incluem a entrega de diversos troféus para as melhores viaturas, na categoria de ‘Best of Show’, ‘Restauro’, ‘Elegância’ e ‘Originalidade’, para além de um leque abrangente de animações culturais e musicais no ambiente que procura mostrar e premiar os melhores e mais elegantes veículos antigos e clássicos da região.

Foto ASPRESS

“Para este ano a ‘figura de destaque’ vai para a presença de um modelo marcante e raro em Portugal, nomeadamente o Lamborghini Miura P400 SV pertencente à colecção do Museu do Caramulo, com o motor instalado em posição central traseira, transversalmente, e por muitos considerado como o primeiro supercarro do mundo, estando vestido por uma das carroçarias mais belas da história da indústria automóvel, ainda actual aos olhos de hoje”, avançou o Jornal dos Clássicos na sua edição desta segunda-feira.



“O Madeira Classic Car Revival contribui assim para a divulgação da diversidade e riqueza histórica deste vasto parque automóvel, num ambiente de grande animação criado para o efeito, fazendo o deleite dos aficionados do mundo automóvel na Praça do Povo já entre os próximos dias 24 e 26 de Maio”, pode ler-se ainda na notícia publicada pelo jornal luso.