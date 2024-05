Bartolomeu Perestrelo assinalou Dia da Família

Nesta quarta-feira, dia 15 de Maio, a EBPE Bartolomeu Perestrelo assinalou e celebrou com as crianças e alunos do pré-escolar e do 1º ciclo e com as suas famílias o Dia da Família.

A actividade foi organizada pelos docentes do 1.º ciclo e contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia Pedro Araújo, da vice-presidente Ana Freire e teve como convidada especial a professora Carmo Lopes que fez uma avtividade com os pais, no âmbito dos tipos de família 'Todos diferentes, todos iguais!'.

A restante comemoração aconteceu no campo da escola, com jogos variados que promoveram os laços familiares e muitas brincadeiras. "Os pais aderiram em força e marcaram presença na escola, como já vem sendo habitual", explica a escola, acrescentando que no final das actividades os alunos entregaram às suas famílias, broas de manteiga confeccionadas préviamente pelos alunos e crianças.

A presidente do Conselho Executivo, Paula Cardoso sublinhou a importância que "um trabalho de equipa com as famílias tem no desenvolvimento integral dos seus alunos e, que é importante fomentar as boas relações entre estes dois pilares para compreendermos melhor o contexto de cada aluno e para criar alicerces fortes para o seu desenvolvimento".