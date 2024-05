Albuquerque anuncia revisão do PRAD caso seja eleito

O presidente do Governo Regional Miguel Albuquerque anunciou a revisão do PRAD - Plano Regional do Apoio ao Desporto, caso venha a governar após as eleições regionais.

Albuquerque falava hoje, no decorrer da recepção ao Clube Desportivo Nacional, na Quinta Vigia.

“Temos de fazer uma revisão a algumas formas de apoio e sobretudo ao desporto federado e à alta competição e também reequacionar os valores, até porque temos tido inflação, etc”, disse o governante, naturalmente sem avançar com previsão de valores.

Albuquerque lançou o repto aos clubes para que sejam encontradas “ novas modalidades de entrada de capital nas SAD’S”, no entanto excluiu, desde logo, o regresso do Governo Regional como investidor dessas mesmas SAD’S.