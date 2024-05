Dia do Empresário Madeirense dedicado à Inteligência Artificial e Sustentabilidade

A ACIF -Associação Comercial e Industrial do Funchal volta a promover este ano a celebração do Dia do Empresário Madeirense, efeméride comemorada anualmente desde 2001 para "reconhecer o mérito empresarial, dignificando o papel do empresário na sociedade".

Este ano, as comemorações terão como foco a Inteligência Artificial e Sustentabilidade com o objectivo de "alertar o tecido empresarial para as potencialidades da Inteligência Artificial, quando colocada a favor da inovação e da competitividade das empresas em diversos sectores de actividade", assim como atentar para a importância da sustentabilidade, uma "aliada nos crescentes desafios ambientais que as empresas enfrentam", explica a ACIF em nota emitida.

A sessão comemorativa terá lugar no dia 21 de Maio pelas 9h30 no Centro de Congressos da Madeira e contará com a intervenção do antigo Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, enquanto keynote speaker, pelas 10 horas. Segue-se um debate, moderado pelo jornalista da RTP Vítor Gonçalves, pelas 11h15, com a participação de cinco oradores convidados.

A ACIF destaca que as empresas privadas "são responsáveis por dois terços do emprego total e empregam mais de 80% dos trabalhadores por conta de outrem", pelo que entende ser "preciso valorizar o papel essencial que os empresários desempenharam, e continuam a desempenhar, ao contrariarem os efeitos da crise e ao anteciparem e criarem as bases para o relançamento da economia, perseverando na adversidade, continuando a arriscar, a inovar e a lutar, todos os dias, pela manutenção dos postos de trabalho que criam".