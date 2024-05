Hoje assinala-se o Dia do Empresário Madeirense

A ACIF -Associação Comercial e Industrial do Funchal volta a promover, este ano, a celebração do Dia do Empresário Madeirense. A efeméride é comemorada anualmente, desde 2001, para "reconhecer o mérito empresarial, dignificando o papel do empresário na sociedade".

Este ano, as comemorações têm como foco a temática 'Inteligência Artificial e Sustentabilidade'.

O objectivo, conforme explicou a ACIF em nota emitida é "alertar o tecido empresarial para as potencialidades da Inteligência Artificial, quando colocada a favor da inovação e da competitividade das empresas em diversos sectores de actividade", assim como "atentar para a importância da sustentabilidade", uma "aliada nos crescentes desafios ambientais que as empresas enfrentam".

As comemorações decorrem, esta terça-feira, dia 21 de Maio, no Centro de Congressos da Madeira. A sessão abertura está marcada para 09h30 e contará com as intervenções do presidente da direcção da ACIF, Jorge Veiga França, e do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Destaque para a presença do antigo Ministro da Economia e do Mar, António Costa e Silva, enquanto keynote speaker, pelas 10 horas.

Segue-se um debate, moderado pelo jornalista da RTP Vítor Gonçalves, pelas 11h15, com a participação de cinco oradores convidados: Carlos Fulgêncio, coordenador Europeu do The Climate Boot Camp (EcoActUs); Cristina Calheiros, research scientist em CIIMAR; Pedro Colaço, presidente e CEO da GuestCentric; André Marquet, CEO da Productized e Nuno Loureiro, Data & AI Director da PwC.

Para finalizar o programa das comemorações, terá lugar o habitual jantar no Pestana Casino Park Hotel, pelas 19h30, onde decorrerão as homenagens: ao empresário Miguel de Sousa, ao empresário da diáspora, João Paulo Gonçalves, e ao empreendedor André Loja. As empresas homenageadas nesta edição serão a Flórida-Construções Imobiliárias da Madeira, S.A., e a Justino’s Madeira Wines, S.A.

Saiba que outras iniciativas estão agendadas para hoje na Madeira:

11h00 A GESBA inicia a venda directa de banana biológica na Região. A assinalar este marco, estarão presentes no Continente Monumental, Rafaela Fernandes, secretária regional de Agricultura e Ambiente, José Carlos Salvado, director de operações do Modelo/ Continente na Madeira, e Ivone Silva, diretora comercial do Modelo/ Continente na Madeira.

11h30 O representante da República para a RAM, o juiz conselheiro Ireneu Cabral Barreto, preside, à cerimónia do Dia da Zona Militar da Madeira, que que acontece na Praça da Cidade de Santana. O secretário regional de Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, estará presente em representação do presidente do Governo Regional, bem como o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues. Ainda no contexto das comemorações do 188.º aniversário da Zona Militar da Madeira, uma exposição de meios militares vai estar patente, durante todo o dia, na cidade do norte da ilha da Madeira.

11h30 O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Bruno Pereira, e a vereadora Helena Leal, visitam as obras de requalificação das instalações da AMI/ Centro Porta Amiga, na Rua das Pretas.

POLÍTICA | Campanha para as Regionais

PS

09h00 Conferência de imprensa junto ao Centro Comercial Anadia, no Funchal.

17h30 Contactos com a população no Bairro da Nazaré, com declarações à comunicação social junto ao polidesportivo.

RIR

09h30 Arruada Avenida das Madalenas.

13h45 DEBATE Antena 1.

15h30 Visita ao Mercado da Penteada.

16h00 Visita às instalações da UMA.

16h45 Declarações à Comunicação Social, Junto à UMA.

BE

10h30 Os candidatos do Bloco de Esquerda Madeira estarão numa acção de campanha no Hospital Central do Funchal.

MPT

11h00 Acção de campanha Eleitoral, junto ao Centro de Emprego.

JPP

11h00 Acção de campanha, junto à Igreja da Sé, no Funchal, que terá como porta-vozÉlvio Sousa.

IL

12h00 Declarações à imprensa no âmbito do Dia do Empresário Madeirense, na Avenida do Infante, no Funchal.

PSD

12h00 A candidatura do PSD/Madeira às próximas Eleições Legislativas Regionais do dia 26 de Maio promove, uma iniciativa política, junto à Pista de Atletismo de Machico (Campo de Futebol), na qual estará presente Miguel Albuquerque.

CDS

15h00 Conferência de imprensa junto à Casa das Mudas, na Calheta.

PAN

16h00 Iniciativa de campanha em Câmara de Lobos (junto ao parque de estacionamento do centro).

CH

16h00 Visita ao Caniçal.

PTP

16h30 Iniciativa de campanha junto ao Instituto de Habitação.

CDU

18h00 A CDU organiza uma iniciativa da Campanha Eleitoral nas zonas altas de Câmara de Lobos. O cabeça de lista, Edgar Silva, fará uma intervenção política junto à Igreja Paroquial do Garachico.

CULTURA

17h30 Apresentação da exposição ‘Chão de Fogo’, no 2.º andar do Plaza Madeira - Shopping Centre.

18h00 Inauguração do Programa de Exibição Experimental do projecto ‘Transgression art + technology’, organizado pela APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica, com a curadoria de Hernando Urrutia, no Museu de Eletricidade da Madeira - Casa da Luz.

DESPORTO

Prossegue a 10.ª edição do Trans Madeira 2024, competição que atravessa a ilha da Madeira em bicicleta, entre 21 e 25 de Maio.

Continua também a decorrer, até dia 24, a edição de 2024 do Desporto Escolar.

15h00 Conferência de Imprensa de apresentação do Madeira Classic Car Revival e Rampa dos Barreiros, com as presenças de Miguel Gouveia, Eduardo Jesus, Cristina Pedra, António Abel, e Nelson Ferreira, na Quinta Magnólia.

16h00 Equipa do Clube Desportivo Nacional é recebida por Miguel Albuquerque, na Quinta Vigia, na sequência da subida à I Liga Portuguesa de Futebol.

EFEMÉRIDES

Principais acontecimentos registados no dia 21 de Maio, Dia Mundial da Diversidade Cultural para o Diálogo e o Desenvolvimento e Dia Internacional do Chá:

1686 - Nasce o poeta inglês Alexander Pope.

1804 - Abre o cemitério Père Lachaise, em Paris.

1904 - É fundada em Paris, França, a Federação Internacional de Futebol (FIFA).

- Nasce o pianista, compositor e músico de jazz norte-americano Thomas Wright Waller, Fats Waller.

1911 - O Campo da Feiteira, em Benfica, Lisboa, recebe o primeiro jogo de uma seleção portuguesa de futebol. Portugal joga com o Stade Bordelais Université Club.

1927 - O aviador norte-americano Charles Augustus Lindbergh termina, em Paris, a primeira travessia aérea solitária do Atlântico.

1954 - Greve dos operários da indústria têxtil no Porto e na Covilhã. Intervenção das forças militares.

1956 - Os EUA testam a primeira bomba de hidrogénio.

1965 - A ditadura do Estado Novo extingue a Sociedade Portuguesa de Escritores, por ter atribuído o Prémio de Novelística ao livro 'Luuanda', de Luandino Vieira, preso no Tarrafal.

1976 - Morre, aos 31 anos, o ciclista espanhol Juan Manuel Sabisteban Lapeire, em consequência de uma queda durante a primeira etapa da Volta à Itália.

1982 - Guerra das Falklands/Malvinas. Desembarque das tropas britânicas no território, com a tomada do porto de San Carlos às forças argentinas.

1986 - É lançado o Invest, primeiro fundo de investimento português.

1987 - O principado do Lichtenstein revoga a pena de morte, 200 anos após a última execução.

1988 - Início do segundo mandato do Presidente francês François Mitterrand.

1989 - O Egipto regressa à Liga Árabe, que abandonara após o acordo de paz com Israel.

- A URSS elege a primeira rainha de beleza, Iulia Sukhanova.

1991 - Morre, com 47 anos, Rajiv Ratna Gandhi, ex-primeiro-ministro da Índia, num atentado à bomba.

- O Empire State Building, em Nova Iorque, EUA, é posto à venda por 50 milhões de dólares (cerca de 1500 milhões de euros).

1993 - O líder da guerrilha timorense Xanana Gusmão é condenado a prisão perpétua pela justiça indonésia.

1996 - A Federação Russa apresenta o pedido oficial de adesão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e nas organizações afiliadas, à Agência para a Energia Nuclear e à Agência Internacional da Energia.

1998 - Inauguração oficial da EXPO-98 dedicada aos Oceanos.

2003 - O deputado e porta-voz do PS Paulo Pedroso é ouvido no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, no âmbito das investigações do processo Casa Pia.

- O FC Porto conquista a Taça UEFA ao vencer na final os escoceses do Celtic de Glasgow por 3-2, em Sevilha, Espanha.

2004 - A União Europeia e o Kremlin assinam um acordo que marca, após seis anos de negociações, o fim da oposição de Bruxelas à entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio.

2005 - A Palma de Ouro do 58.º Festival de Cannes é atribuída ao filme "A Criança", dos irmãos belgas Jean-Pierre e Luc Dardenne.

2006 - São eleitos os órgãos nacionais do PSD no XXIX Congresso do partido, na Póvoa de Varzim.

- Em referendo, os eleitores do Montenegro dizem "sim" à independência em relação à Sérvia.

2007 - O saxofonista Sonny Rollins e o compositor Steve Reich recebem, em Estocolmo, o Prémio de Música Polar 2007, atribuído pela Academia Real de Música da Suécia a artistas cuja obra tenha contribuído para o enriquecimento da criação artística e musical.

- A agência Lusa é um dos três órgãos de comunicação social distinguidos com um prémio especial no âmbito do galardão "Jornalismo pela Tolerância", iniciativa do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas. Os outros dois meios de comunicação social distinguidos são a RTP 2 pelo programa "Nós", assim como a rádio TSF pelo programa "Gente como nós".

- Assinatura do acordo entre a Junta Metropolitana do Porto e o Governo relativo ao desenvolvimento e expansão da rede do Metro do Porto, no Palácio do Freixo, Porto.

- Morre, com 78 anos, Alberto Vilaça, advogado antifascista, membro do PCP.

2008 - Morre, aos 77 anos, o artista plástico Bartolomeu Cid dos Santos, um dos nomes centrais da Gravura portuguesa.

2009 - Morre, com 74 anos, João Bénard da Costa, diretor da Cinemateca Portuguesa, um dos fundadores em 1963 da revista O Tempo e o Modo, antigo diretor do Setor de Cinema do Serviço de Belas-Artes da Fundação Calouste Gulbenkian, presidente da comissão organizadora das comemorações do Dia de Portugal.

2011 - O autor francês de banda desenhada Paul Gillon, que criou a série "Os náufragos do tempo", morre aos 85 anos.

2014 - Morre, com 89 anos, Jaime Lusinchi, antigo Presidente da Venezuela.

2017 - A Juventus torna-se a primeira equipa a sagrar-se hexacampeã italiana de futebol, ao vencer em casa o Crotone, por 3-0, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da 'Serie A'.

- Ao vencer pela quinta vez o Rali de Portugal, o francês Sébastien Ogier iguala o recorde de triunfos do finlandês Markku Alen, campeão em 1975, 1977, 1978, 1981 e 1987.

2018 - O juiz de instrução criminal do Tribunal do Barreiro decreta prisão preventiva a 23 arguidos detidos na sequência das agressões na Academia do Sporting, em Alcochete.

2019 - A União Europeia aprova formalmente a proibição, até 2021, do uso de determinados produtos de plástico de utilização única como as palhinhas, varas de balões e cotonetes.

- O músico e escritor brasileiro Chico Buarque vence o Prémio Camões 2019.

2020 - O Conselho de Ministros aprova a estratégia nacional para o hidrogénio, que prevê investimentos de 7.000 milhões de euros 'no horizonte 2030', levando a uma redução da importação de gás natural de 300 a 600 milhões de euros.

2022 - O primeiro-ministro, António Costa, visita Kiev, reúne-se com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e assina com o seu homólogo ucraniano Denys Shmyhal, um acordo para a concessão de um apoio financeiro de 250 milhões de euros à Ucrânia.

- A atleta Jessica Inchude conquista a medalha de ouro no lançamento do peso dos Campeonatos Ibero-americanos de atletismo, em Alicante, Espanha.

PENSAMENTO DO DIA

Os acasos só favorecem os espíritos preparados Louis Pasteur (1822-95), biólogo francês

Este é o centésimo quadragésimo segundo dia do ano. Faltam 224 dias para o termo de 2024.