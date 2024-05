Bananicultores aprendem novas técnicas

A formação 'Técnicas Modernas de Produção na Cultura da Bananeira e Impacto na Melhoria de Qualidade da Banana' promovida pela GESBA - Empresa de Gestão do Sector do Banana passou esta terça-feira, 21 de Maio, para a componente prática, em terrenos a diferentes cotas.

Na parte da manhã, os formandos, cerca de meia centena de técnicos e produtores, estiveram em actividades, num terreno com 12 mil metros, situado a uma cota baixa. Já na parte na tarde, a visita foi a um terreno com mais de quatro hectares, que se estende maioritariamente à cota de 350 metros.

Segundo a Secretaria Regional de Agricultura, a iniciativa, "destinada a técnicos e agricultores, em particular os que se dedicam à bananicultura, a associações de agricultores e investigadores da Universidade da Madeira, tem como um dos principais objectivos perceber como se faz a melhor selecção de canhotas, com todas as vantagens que esta possui, que devem ser demonstradas em zonas ou plataformas microclimáticas e a diferentes altitudes e permitindo que haja uma redistribuição mais uniforme da produção ao longo do ano".

A formação está a ser orientada por um dos maiores especialistas internacionais na área da bananicultura, Víctor Galán Saúco, que desde há várias décadas se dedica ao estudo do mango, da banana e da líchia.