Albuquerque promete habitação económica e Pavilhão Gimnodesportivo em Machico

À margem de uma acção de campanha em Machico, o líder dos social-democratas e candidato à Presidência do Governo Regional, Miguel Albuquerque, prometeu concretizar no próximo mandato, caso vença as Eleições de 26 de Maio, a aposta na habitação a preços acessíveis e a requalificação da oferta desportiva local. Apostas que, no seu entender, correspondem àquelas que são necessidades identificadas, especialmente por parte dos mais jovens.

“Vamos construir, na antiga Escola dos Maroços e aproveitando infra-estruturas que estão desativadas, 18 novas habitações económicas, vamos renovar a Pista de Atletismo do Estádio de Machico, melhorando, ao mesmo tempo, as estruturas do Estádio e vamos construir, também, um novo Pavilhão Gimnodesportivo junto à Escola” avançou o candidato.

Miguel Albuquerque que, nesta oportunidade e ainda no que se refere a compromissos para os próximos quatro anos, neste concelho, assumiu a construção da Promenade para a Praia da Maiata, na freguesia do Porto da Cruz, como uma das suas prioridades. Uma opção que se justifica à luz da procura que a localidade tem vindo a registar, do ponto de vista turístico, sendo hoje reconhecida como um dos principais centros para a prática de Surf na Madeira.