Rodrigues vê na cultura factor de distinção e fortalecimento das ilhas atlânticas

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, felicitou a Associação das Indústrias Criativas pela aposta continuada na organização no Mesclarte-Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas, certame que “tem trazido ao nosso arquipélago vários pensadores, criadores, artistas, empresários do setor cultural e líderes políticos, manifestamente empenhados na missão de erguer pontes entre as ilhas da Macaronésia e os povos de língua oficial portuguesa, inovando na forma de pensar e desejar um futuro alicerçado na veia mais viva de uma nação, que é a cultura”.

“Lembremo-nos sempre que é a através da cultura que afirmamos a nossa singularidade e identidade insular atlântica e que é esta matriz que nos confere dimensão, não só no espaço Atlântico, por meio de raízes comuns que nenhum acontecimento pode arrancar da História, mas também na Europa e no Mundo. É a cultura que nos distingue, é a cultura que nos une, é a cultura que nos fortalece, individual e coletivamente, e é a cultura que nos aproxima de nós mesmos e dos outros”, frisou José Manuel Rodrigues.

O presidente do parlamento fez referência às Jornadas Parlamentares Atlânticas, um projecto realizado ao longo de décadas e do qual os parlamentos insulares foram percursores, “empreendendo esforços nessa missão de criar um diálogo profícuo entre povos que estão inexoravelmente ligados por uma matriz comum e partilham interesses e desafios”.

Rodrigues lembrou que, enquanto presidente do parlamento, tem procurado que a política se cumpra, também, através da cultura, da criação, do conhecimento e do pensamento. Indicou como prova disso os diversos projectos culturais promovidos e acolhidos no edifício da Assembleia ao longo dos últimos quase cinco anos, entre concertos, conferências, debates, apresentações públicas de livros e exposições. Foram “iniciativas que abriram as portas da Assembleia Legislativa da Madeira à comunidade e aproximaram os eleitos dos eleitores. Orgulhamo-nos deste caminho e de quem o percorreu connosco”, concluiu.