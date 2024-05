Plantas invasoras estão a ser retiradas do Parque Temático para criar área de Floresta Laurissilva

Já estão em cursos o trabalhos de retiradas de plantas invasoras, no Parque Temático da Madeira, para a criação de uma área de Floresta Laurissilva. Esta é uma iniciativa coordenada pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), à qual se junta a Direção Regional da Juventude, Junta de Freguesia de Santana e o próprio Parque Temático.

O objectivo passa pela criação de uma área de floresta interpretativa onde os visitantes, residentes e estrangeiros, possam conhecer as diferentes espécies que compõem a floresta, assim como também colocar em destaque aquelas com valor ornamental.

Esta deverá ser uma área com plantas indígenas e endémicas, cuja manutenção será dinamizada pela população jovem de toda a ilha, mas com maior enfoque na população mais próxima.

De acordo com os responsáveis do IFCN, que recentemente visitaram a área, além da valorização do Parque Temático existe uma grande aposta no envolvimento da população como garante da preservação de um dos nossos mais valiosos bens naturais - a Floresta Laurissilva.

Esta é uma das iniciativas levadas a cabo no âmbito dos 25 anos da Floresta Laurissilva como Património Mundial da UNESCO. Recorde-se que a Floresta Laurissilva foi inscrita nas listas do Património Mundial em 1999 e desde então são o único bem português que tem esse estatuto junto da UNESCO. Em Portugal existem 17 bens inscritos na Lista de Património de Mundial, sendo que os outros pertencem às categorias de bem cultural ou misto.