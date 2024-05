Orquestra Clássica da Madeira realiza Gala de Ópera Solidária

Orquestra Clássica da Madeira vai associar-se, após desafio da imobiliária 'KW Area Madeira' à Gala de Ópera Solidária através da realização de um concerto solidário em benefício do 'Centro da Mãe', que terá lugar no dia 9 de Maio, às 21 horas, no Centro de Congressos da Madeira.

Tal como o DIÁRIO já havia avançado oportunamente na sua edição impressa, para esta Gala de Ópera Solidária, que será em benefício do 'Centro da Mãe', a Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se com 52 instrumentistas em palco, dos quais dois são alunos do curso profissional de instrumentista do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode, em regime de estágio artístico/pedagógico. E, a convite do director artístico da Orquestra, Norberto Gomes, irão actuar como solistas a soprano Tatiana Vizir e o tenor Alberto Sousa, sob a batuta do maestro Francisco Loreto.

De realçar que todos os envolvidos irão participar de uma forma solidária. "É este o verdadeiro espírito da solidariedade e neste caso, partilhar a música, de forma voluntária e altruísta, num encontro onde todos estarão juntos com o objetivo único de contribuir por esta nobre causa", enaltece a Orquestra Clássica da Madeira.

A receita da venda de bilhetes deste concerto será entregue na íntegra ao Centro da Mãe - Instituição Particular de Solidariedade Social, que no presente apoia cerca de 123 famílias, e que tem como missão o apoio à família, a defesa da vida humana e a promoção da dignidade da Mulher.

O programa preparado para esta Gala de Ópera está baseado em belas e desafiantes arias de ópera de todos os tempos, intercaladas com obras orquestrais de caráter virtuoso interpretadas pela Orquestra Clássica da Madeira. Serão interpretadas obras dos compositores Franz von Suppé, Giacomo Puccini, Gerónimo Giménez, Pietro Mascagni, Georges Bizet, Johann Strauss II, Edward Elgar, entre outros.

A jovem soprano, Tatiana Vizir, que pela terceira vez atua com a Orquestra Clássica da Madeira, e que está prestes a concluir o seu mestrado, já participou em vários projetos, entre os quais na gravação da música para o filme 'ANIMA', que em 2021 obteve o Grande Prémio do Festival de Cinema de Asolo (Itália). No presente é solista no 'Music Hall Theatre' de São Petersburgo, sob a direcção do Maestro Principal o italiano Fabio Mastrangelo, que desde 2013 exerce também o cargo de director artístico.

Sobre o tenor madeirense Alberto Sousa, no seu currículo contam inúmeras experiências. Nos 12 anos que viveu em Londres, cantou mais de 40 papéis principais em óperas como La Boheme, Rigoletto, Barbeiro de Sevilha e Faust; no seu repertório sacro inclui Requiem de Mozart, Salieri e Verdi, Stabat Mater e Petite Messe Solennelle de Rossini, Messa di Gloria de Puccini e Missa Solemnis de Beethoven, entre muitos outros; além de outros projetos internacionais no Japão e na Europa e em Portugal continental.

Quanto ao Maestro Francisco Loreto, desde 1998 que é professor de 'Análise e Técnicas de Composição e Acústica' no Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira, e é 1º clarinete solista da Orquestra Clássica da Madeira. No seu currículo consta a composição de várias Obras; e, desde 2015 que é o maestro da Orquestra Académica do Conservatório, onde tem desenvolvido uma intensa atividade pedagógica orquestral na formação de jovens músicos e de novos públicos da música clássica na Região Autónoma da Madeira, através do Ciclo de Concertos Comentados.

Esta é mais uma proposta artística num registo que certamente irá ao encontro das expetativas do nosso estimado público. Contamos com os madeirenses e visitantes neste Concerto, para que juntos possamos fazer a diferença, contribuindo para esta nobre causa social. Norberto Gomes, director artístico da Orquestra Clássica da Madeira

BILHETES: têm um custo de 20 euros (sendo que as crianças dos 6 aos 12 anos de idade pagam 5 euros; e os jovens dos 13 aos 25 anos de idade 10 euros). Os ingressos podem ser adquiridos na Ticketline (https://ticketline.sapo.pt/evento/orq-classica-da-madeira-gala-de-opera-83221), na Loja Gaudeamus (Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros) e no próprio dia do concerto, a partir das 19 horas no Centro de Congressos da Madeira.