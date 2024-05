Inscrições para a Rampa Cassiano's Car - Cidade de Machico terminam hoje

O prazo previsto para inscrições na RAMPA REGIONAL CASSIANO’S CAR – CIDADE DE MACHICO, organização do Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, termina hoje. A prova terá lugar nos dias 17 e 18 de Maio, sendo a terceira prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2024.

O circuito desenvolve-se na ER 224, entre Água de Pena e o Santo da Serra, e apresenta um percurso alterado em relação ao passado, contando agora cum uma extensão de 5,11 km, mais 860 metros do que anteriormente.

A localização da meta mantém-se inalterada mas a partida passa a estar colocada mais abaixo, logo após entroncamento da ER 224 com arruamento interno da urbanização da Matur. A prova, com um desnível de 510 metros, mantém a anterior inclinação média de 10%. O centro operacional e parque de assistência serão no Parque Desportivo de Água de Pena.

O programa prevê a realização das verificações administrativas e técnicas iniciais na tarde de sexta-feira, 17 de Maio, no Parque Desportivo de Água de Pena, instalações que receberão igualmente a cerimónia de entrega de prémios no final do dia seguinte. O evento vai para a estrada no sábado, 18 de Maio, com seis subidas, duas de reconhecimento, às 08h50 e 10h30, e quatro oficiais, às 12h10, 13h55, 15h40 e 17h30.