Eduardo Jesus satisfeito com modelo de Festa da Flor prolongada por um mês

O secretário regional do Turismo, Eduardo Jesus, fez um balanço positivo ao actual modelo de celebração da Festa da Flor, com realização de vários eventos ao longo de todo o mês de Maio, mas com maior concentração nos quatro fins-de-semana. Uma declaração feita quando assistia, esta tarde, à Madeira Flower Classic Auto Parade, que decorre na Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses.

“Cada ano estamos a aprimorar e a corrigir alguns aspectos que nos parecem sempre necessários. Até optimizar o modelo, nós queremos que o segundo fim-de-semana de Maio seja reservado para esta parada, como o primeiro é reservado para o grande cortejo [da Festa da Flor], como o terceiro é reservado para a festa da moda [Madeira Flower Collection] e o quarto para o [Madeira Classic Car] Revival e as outras actividades que estão previstas”, referiu o governante.

A parada de veículos clássicos já vai na 6.ª edição desta parada. Eduardo Jesus considera ser uma aposta ganha: “É uma parada em que nós procuramos fundir o património clássico automóvel da Região com toda esta alegria das crianças e dos jovens e dos menos jovens trajados na Festa da Flor. É uma maneira de trazer outro conteúdo a esta festa. As paradas são eventos que acontecem por todo o Mundo. Nós temos esta particularidade de poder juntar os automóveis à nossa Festa da Flor e fazer desta parada um cartaz único”.

Nesta edição da Madeira Flower Classic Auto Parade participam 202 veículos. Pela primeira vez há um grupo de cerca de uma dúzia de bicicletas, com cestos de vimes tradicionais e com flores para caracterizá-las. Os grupos que desfilaram na Festa da Flor na semana passada, voltaram a dar colorido à Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses nesta tarde de domingo.