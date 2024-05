Flores em passeio nos clássicos

Hoje é dia de mais um dos momentos altos da Festa da Flor, depois de no passado fim-de-semana ter decorrido o cortejo alegórico da Flor, agora as flores são convidadas a ornamentar os carros clássicos.

O evento organizado pela Secretaria do Turismo, em parceria com os grupos que participam no cortejo, levará muita gente à Avenida do Mar no Funchal, a bordo ou a acompanhar os carros clássicos.

O desfile começa pelas 16h30 e contará nas bancadas, entre outros, com o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e o presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues.

De acordo com nota da Presidência, o denominado ‘Madeira Flower Classic Auto Parade’ está inserido no grande cartaz da Festa da Flor que começou a 2 de Maio e só termina no dia 26, dia de eleições regionais, refira-se.

“Estão inscritas 202 viaturas antigas e clássicas”, sendo que “este ano, a parada conta, igualmente, com a presença de cerca de 10 bicicletas, que circularão após os primeiros automóveis”.

O desfile começa na Avenida Sá Carneiro, junto à rotunda com o mesmo nome, e percorre a Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, pelo lado norte, até junto da Praça da Autonomia, regressando à Avenida Francisco Sá Carneiro pelo lado sul.

“No final, os veículos ficarão em exposição na Avenida Sá Carneiro até às 18h30”, com outra boa nova: “Na edição deste ano, atuarão duas bandas no coreto colocado próximo da Rotunda Sá Carneiro, de onde será transmitida a música ao longo de todo o itinerário da parada automóvel”.

“O evento contará com 12 grupos de figurantes, envolvendo cerca de 850 pessoas. Se contarmos com os colaboradores logísticos, estarão mil pessoas a participar no cortejo”, assegura. “Participam automóveis clássicos fabricados até 1979, havendo exceções para modelos posteriores quando seja relevante a sua originalidade”, conclui.

Outros temas em agenda

09h00 às 18h00 - 1.ª edição do ‘Mercado na Praceta’, na Praceta Padre Gabriel Olavo Garcês, no Centro da cidade de Santa Cruz

09h45 - Pequeno Concerto para assinalar as comemorações do 53.º aniversário do Coro de Câmara da Madeira (CCM)

11h00 – Dia importante para os amantes do futebol, em particular do Nacional que vai a Tondela, mais precisamente ao Estádio João Cardoso, para a 33.ª jornada da II Liga, que pode significar passo decisivo para subir de divisão duas épocas depois

15h30 – Será a vez do Marítimo receber a UD Oliveirense no Estádio do Marítimo, onde espera manter a esperança de ainda chegar à I Liga, com a particularidade de o Marítimo entrar em campo já sabendo do resultado do rival madeirense e do AVS (que joga também a partir das 11h00). Se ambas ganharem, o Marítimo vai a jogo sabendo que irá ficar na II Liga mais um ano…

17h30 - Santa Cruz em Flor com animação de Rua pelo Grupo de Romarias Antigas do Rochão

17h30 - Juventude de Gaula recebe o Xavelhas, em jogo da final da Taça da Madeira, jogo a decorrer no Campo Adelino Rodrigues, no ‘Liceu’

18h00 - Decorre o XIV MachicArtes, no Forúm Machico

20h00 - Cerimónias evocativas da aparição de Nossa Senhora, com a presença de José Manuel Rodrigues, com Eucaristia, seguida de Procissão das Velas pelas 21h00, na Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, em Santa Maria Maior, Funchal

20h30 – Missa na Sé Catedral do Funchal, seguida de Procissão das Velas, na Placa Central do Funchal

Da agenda Política

08h15 - RIR estará à saída da missa em contato com a população da freguesia do Monte, no Largo da Fonte; às 10h15 fará contato com comerciantes; e às 12h00 terá Iniciativa com a comunicação social para dar o pontapé de saída na campanha no Mercado do Santo da Serra

10h30 - PS-Madeira realiza visita ao Mercado Abastecedor dos Prazeres, na Calheta

11h00 - PSD/Madeira estará na freguesia de Santo António, no Funchal, com ponto de encontro junto à rotunda acima do Centro de Saúde local

11h00 - ADN faz a abertura oficial da campanha eleitoral no Cais do Funchal (junto à Marina)

11h45 - CHEGA em campanha estará no Adro da Igreja do Santo da Serra

12h45 - JPP faz acção política com o porta-voz Élvio Sousa, no Caminho Doutor João Henrique Pereira, em Câmara de Lobos

15h30 - Bloco de Esquerda Madeira faz a abertura de campanha com um comício, que contará com a presença da coordenadora nacional, Mariana Mortágua, junto à Assembleia Legislativa Regional da Madeira, ao lado da capela

Efemérides

Estes são os principais acontecimentos registados na História neste mesmo dia 12 de Maio, que é o Dia Internacional do Cancro da Próstata, Dia Internacional do Enfermeiro, Dia Mundial da Fibromialgia, Dia Europeu da Saúde Periodontal e Dia Internacional da Sanidade Vegetal.

1731 - O grupo de Boston propõe que todas as colónias americanas suspendam o comércio com o Reino Unido.

1820 - Nasce a britânica Florence Nightingale, pioneira da enfermagem.

1845 - Nasce o compositor francês Gabriel Fauré.

1925 - Ratificação da constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.

1943 - II Guerra Mundial. A batalha do Norte de África termina com a rendição das forças alemãs no Cabo Bon, Tunísia.

1951 - Os EUA testam, nas Ilhas Marshall, no Oceano Pacífico, a primeira bomba de hidrogénio.

1962 - A atriz e cantora norte-americana Marilyn Monroe dedica a canção "Happy Birthday Mr.President" a John Kennedy, Presidente dos Estados Unidos.

1965 - A República Federal da Alemanha estabelece relações diplomáticas com Israel.

1968 - Jovens operários juntam-se às manifestações de estudantes em França. Registam-se confrontos com a polícia.

1970 - Morre, aos 78 anos, a poetisa e dramaturga alemã Nelly Sachs, Prémio Nobel da Literatura em 1966, autora de "Nas Casas da Morte".

1977 - Portugal e Israel estabelecem relações diplomáticas.

1982 - Tentativa frustrada de ataque ao Papa João Paulo II nas cerimónias de Fátima, pelo espanhol Juan Fernandez Krohn.

1983 - Duzentas pessoas são detidas em Santiago do Chile, nas primeiras manifestações públicas contra a ditadura militar de Augusto Pinochet.

1986 - Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe assinam, na Academia Brasileira de Letras, Rio de Janeiro, o protocolo de unificação Ortográfica da Língua Portuguesa.

1987 - O antigo território português de Goa passa a 25.º Estado da Índia.

1993 - Fecha o Regimento de Artilharia de Lisboa, um dos quartéis históricos no pós-25 de abril.

- Morre, aos 67 anos, o jornalista e escritor Jacinto Baptista.

1994 - Morre, aos 55 anos, o líder do partido Trabalhista britânico, John Smith.

2003 - Chegada ao Iraque do administrador norte-americano Paul Bremer.

- Tommy Franks, comandante das forças norte-americanas no Iraque, anuncia formalmente a dissolução do Partido Baas, de Saddam Hussein, que dominou o país durante mais de três décadas, através da violência e intimidação.

- Um triplo atentado provoca 35 mortos numa zona residencial de Riade, na Arábia Saudita.

2004 - A maioria parlamentar PSD-CDS/PP aprova o novo decreto sobre o regime do contrato individual de trabalho para a administração pública.

- Mafalda Ivo Cruz é distinguida com o Grande Prémio de Romance e Novela 2003 da APE pela obra "Vermelho".

2005 - O Parlamento aprova a proposta de alteração à Lei de Bases do Sistema Educativo para a reorganização dos graus académicos do Ensino Superior.

- O Conselho de Ministros aprova a proposta de constituição da Entidade Reguladora da Comunicação Social.

2006 - O Ministério da Economia assina 24 contratos de prospeção e pesquisa de minérios e águas minerais - 11 de minérios metálicos, oito de minérios não-metálicos e cinco de águas minerais e termais.

- O Tribunal de Instrução de Madrid determina a prisão preventiva, sem lugar a fiança, de quatro responsáveis da Afinsa e de um fornecedor de selos da empresa, alegando um elevado risco de fuga ou de alteração de provas.

2007 - Amadou Toumani Touré é reeleito Presidente do Mali.

- Morre, aos 94 anos, Malietoa Tanumafili II, último rei dos Samoa.

- Morre, com 90 anos, Dong Guangqing, primeiro bispo nomeado pelo governo chinês sem o reconhecimento do Vaticano.

2008 - Um sismo com uma magnitude corrigida de 7,5 na escala aberta de Richter atinge o sudeste China, a noroeste de Chengdu, capital provincial de Sichuan.

- Morre, aos 77 anos, a escultora Irene Vilar.

- Morre, com 82 anos, o pintor norte-americano Robert Rauschenberg, pioneiro da Pop Art e considerado uma das figuras artísticas mais influentes da segunda metade do século XX.

- Morre, aos 73 anos, o ator italiano Claudio Undari, conhecido no mundo do cinema como Robert Hundar e considerado o "rei dos westerns spaghetti ".

2009 - Guimarães é oficialmente designada em Bruxelas capital europeia da Cultura 2012, em conjunto com a cidade eslovena de Maribor. Guimarães será a terceira cidade portuguesa a ostentar o "título", depois de Lisboa e Porto.

2010 - Morre, aos 61 anos, o canadiano Charlie Francis, treinador que ganhou notoriedade por ser o responsável pela dopagem sistemática do velocista Ben Johnson.

2012 - O português Tiago Apolónia garante a presença inédita de uma equipa portuguesa no torneio olímpico de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Londres2012, ao assegurar presença nos quartos de final do torneio de qualificação.

2013 - O Arouca garante a subida à I Liga de futebol, algo inédito na sua história, ao derrotar o União da Madeira, por 3-0, em jogo da 41.ª e penúltima jornada da II Liga.

2014 - As regiões separatistas de Donetsk e Lugansk declaram a independência da Ucrânia, um dia depois dos referendos em que 89% dos votantes em Donetsk e mais de 94% em Lugansk apoiaram a secessão.

- Morre, aos 74 anos, Hans Ruedi Giger, artista plástico surrealista suíço, com o seu trabalho para o filme "Alien". Em 1980, ganhou o Óscar de Efeitos Especiais.

2016 - O Senado brasileiro aprova a instauração do processo de "impeachment" (destituição) da Presidente, Dilma Rousseff, com 55 votos a favor e 22 contra, o que a afasta do cargo durante 180 dias para ser julgada.

2017 - A última instância judicial italiana confirma a condenação a 16 anos de prisão de Francesco Schettino, antigo comandante do paquete Costa Concordia, pela sua responsabilidade no naufrágio que causou 32 mortos, em 2012.

- O Papa Francisco inicia uma visita de menos de 24 horas a Fátima, no âmbito do centenário das aparições.

- Morre, aos 98 anos, Antonio Candido, escritor e crítico literário brasileiro, Prémio Camões 1998.

2018 - António Costa é reeleito secretário-geral do PS, com cerca de 96% dos votos.

- A Aliança de Mudança para o Progresso, liderada pelos ex-Presidentes Xanana Gusmão e Taur Matan Ruak, vence as eleições legislativas antecipadas em Timor-Leste, com 49,56% dos votos.

- Morre, aos 82 anos, Antonio Mercero, realizador e argumentista espanhol, autor da série de televisão 'Verão Azul', transmitida em Portugal no início da década de 1980.

2019 - Morre, aos 98 anos, Nasrallah Pierre Sfeir, antigo cardeal libanês e líder da igreja maronita.

- Morre, com 82 anos, Clara Guseva, primeira mulher russa a conquistar uma medalha de ouro olímpica na patinagem de velocidade nos Jogos Olímpicos de inverno de 1960, em Squaw Valley, na Califórnia, EUA.

2020 - Morre, aos 81 anos, Astrid Kirchherr, fotógrafa alemã, conhecida pelo trabalho com a banda de rock inglesa The Beatles.

- Morre, aos 94 anos, o ator francês Michel Piccoli. Trabalhou com realizadores como Jean-Luc Godard e Manoel de Oliveira.

2022 - Portugal ultrapassa os quatro milhões de casos confirmados de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2 desde o início da pandemia da covid-19.

- Astrónomos, incluindo o português Hugo Messias, obtêm a primeira imagem do buraco negro supermaciço no centro da Via Láctea, conhecido como Sagitário A* (Sgr A*), que no céu tem tamanho comparável a um 'Donut' na Lua.

- Morre, com 79 anos, João Rendeiro, ex-banqueiro, fundador e administrador do Banco Privado Português.

2023 - O canoísta Fernando Pimenta conquista a medalha de ouro na prova de K1 500 metros da I Taça do Mundo de canoagem, enquanto Hélder Silva foi prata em C1 200 metros em Szeged, Hungria.

Este é o centésimo trigésimo terceiro dia do ano. Faltam 233 dias para o termo de 2024.

Pensamento do dia: