Dinarte Nóbrega vence Rampa Cassiano's Car por duas décimas

Dinarte Nóbrega foi o vencedor da Rampa Regional Cassiano’s Car – Cidade de Machico 2024, por apenas duas décimas de segundo! A diferença mais curta de sempre registada na luta pela vitória em rampas é prova da competitividade que se registou nesta prova.

Sérgio Jesus foi o grande adversário de Dinarte Nóbrega, venceu três das quatro subidas oficiais, mas Dinarte Nóbrega conseguiu ser mais regular e obter o melhor tempo acumulado nas suas duas subidas mais rápidas.

O líder do Troféu Regional de Rampas AMAK 2024, Gregório Faria, fechou o pódio, com mais 4,8 segundos do que o vencedor.