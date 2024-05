PAN pede valorização dos jardins e espaços verdes com criação de código de boas práticas

O PAN defende a criação de um código de boas práticas em articulação concertada com as construtoras e com as equipas de espaços verdes, para maior atenção com os jardins e raízes de árvores intervencionadas durante obras. O partido, cuja candidatura às eleições regionais é encabeçada por Mónica Freitas, considera que é preciso estar alerta para a manutenção de jardins e espaços verdes.

"Atualmente a secundarização da floricultura e do acompanhamento, no tempo, das técnicas e tendências, levou a que os nossos jardins e espaços verdes não sejam o que já foram em tempos", considera Mónica Freitas, apontando que muitos destes espaços estão secos e repletos de infestantes.

Temos imenso a aprender com o que se faz por aí fora no sector dos jardins, especialmente quando esse é dos principais cartazes da Região. Aliás, o facto de a jardinagem ser um elemento indissociável da cultura madeirense e o facto ainda de estar ligado à Festa da Flor merece, quanto a nós, o óbvio investimento, acompanhamento e criação de um corpo sensível e orientado para o efeito. O PAN enquanto partido progressista e com visão de futuro, defende a capacitação das pessoas para a jardinagem, melhorando a qualidade de vida dos residentes e desempenhando um grande papel na mitigação das alterações climáticas. Mónica Freitas.

O partido compromete-se ainda com a criação de um catálogo regional de referenciação botânica, com intervenção da comunidade, ajudando a identificar e preservar espécimes que de outra forma poderiam ser destruídos.

Por outro lado, o PAN defende a obrigatoriedade de que as intervenções em jardins sejam acompanhadas por um elemento com comprovada formação/experiência no ramo do paisagismo e jardinagem.

"O PAN Madeira está comprometido os jardins e espaços verdes da Região e precisa de mais força para levar as suas propostas ao parlamento", termina Mónica Freitas.