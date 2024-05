Mulher grávida e criança feridas em despiste na Ribeira Brava

Uma mulher grávida e uma criança ficaram feridas, esta manhã, na sequência de um despiste em São João, na Ribeira Brava.

Na sequência do despiste, a viatura ligeira terá embatido no portão de uma residência, deixando a mulher, cuja idade não foi possível apurar, com queixas numa das pernas, e a criança nervosa, mas sem qualquer ferimento.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamados ao local e após efectuarem os primeiros socorros fizeram o transporte das vítimas para o Serviço de Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.