Jornada literária 'Magia nas Palavras' dinamizada na Biblioteca Municipal do Funchal

A mais recente proposta da Biblioteca Municipal do Funchal é a jornada literária 'Magia nas Palavras', que promete "encantar cada leitor numa experiência única". A iniciativa tem direcção de Tatiana Carvalho com sessões programadas para os dias 8 de junho e 13 de Julho, com início pontual às 11 horas.

Segundo explica nota à imprensa, para garantir uma experiência intimista, a lotação é limitada a 25 participantes por sessão. A duração estimada é de 45 minutos, "um período que promete ser mágico e envolvente para todas as idades".

"Esta iniciativa busca criar um ambiente acolhedor, promovendo o amor pela leitura e fortalecendo os laços familiares por meio da magia contida nas palavras", refere a mesma nota.

"Prepare-se para se perder em histórias encantadoras, onde cada palavra é uma porta para um mundo mágico. "Magia nas Palavras" é mais do que uma experiência literária é um convite para transcender a realidade e deixar-se levar pela beleza das histórias que ganham vida nas páginas da Biblioteca Municipal do Funchal", indica.

As inscrições podem ser feitas no link criado para o efeito.