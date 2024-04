‘Calheta Soundsgood’ traz estrelas do samba e do reggae ao Paul do Mar

A freguesia do Paul do Mar recebe, no próximo dia 4 de Maio, o primeiro festival de ‘World Music’ que acontece no concelho da Calheta, pocurando descentralizar a oferta cultural daquela localidade da zona Oeste.

O 'Calheta Soundsgood' vai trazer à Região grandes nomes internacionais e nacionais do samba, do reggae, do indie folk, do rumba e do cumbia, estilos musicais diversos que vão colocar a localidade no mapa das iniciativas do género.

A banda 'Viva o Samba' será a primeira a subir ao palco, pelas 17 horas, trazendo os ritmos do Brasil; seguem-se os 'Souls of Fire', um clássico do reggae português; pelas 21 horas actuará o cantor e compositor suíço Pat Burgener, com a magia do Indie Folk; os 'Rumbakana' mistura sonoridades da Argentina, do Uruguais e de Espanha; para o final do festival estará reservada a actuação dos 'Rosa Mimosa y sus Mariposas', uma banda portuguesa de ‘cumbia de fusão’.

A animação prolonga-se até às 3 horas da manhã. A entrada no festival é gratuita, mas sujeita a inscrição em maktubpub.com.

Na apresentção do evento, que decorreu hoje, Carlos Teles salilentou que "sendo o evento no Paul do Mar, não teria melhor espaço para acontecer. A verdade é que este cartaz é único", enfatizou o presidente da Câmara Municipal da Calheta, que aproveitou, também, para notar a importância de realizar eventos nas várias freguesias do concelho.

Tratando-se de uma iniciativa que acontece fora da época alta das festas de Verão, o autarca destacou o papel deste festival no quebrar da sazonalidade. O edil disse, ainda, que "este era o momento de chamar a organização deste evento à Câmara Municipal da Calheta. Passa a ser um cartaz do concelho e mais do que isso, um festival da Madeira. Até iria mais longe dado este espaço já tem um carácter internacional, devido a procura que tem a nível mundial", referiu.