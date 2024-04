Madeirense Margarida Olim conquista 2.º lugar no Festival Nacional da Canção Infantil

Margarida Olim representou a Madeira no II Festival Nacional da Canção Infantil Solidário, que decorreu, no sábado, em Paços de Ferreira (distrito do Porto).

A jovem, natural de Machico, cativou os jurados com a interpretação da música 'A minha flor', composta por João Caldeira e com letra de Lisandra Tavares, que lhe valou o segundo lugar, entre 10 concorrentes.

A canção 'A minha flor' é uma homenagem à ilha da Madeira, retratando-a de forma poética e enaltecendo os seus mais variados tesouros.

Ao receber o prémio, Margarida, de apenas 10 anos, expressou a sua gratidão aos seus apoiantes, destacando o apoio incondicional dos seus pais e o talento dos compositores João Caldeira e Lisandra Tavares.