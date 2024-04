Criação de empresas sofre quebra

Esta é a nossa manchete de hoje. A dinâmica empresarial na Região registada no 1.º trimestre de 2024 voltou a ‘arrefecer’ face ao mesmo período do ano passado. Insolvências diminuíram, mas os encerramentos aumentaram. O cimento cada vez mais caro dificulta o sector da Construção.

Contudo há mais para ler na sua edição de sábado. Saiba que os ‘Navios no porto não interferem com a qualidade do ar no Funchal’. Estudo amplo decorreu em plena época alta para o turismo de cruzeiros nesta cidade. E há uma empresa suíça que faz viagens pelo rio Douro a registar embarcações na Madeira.

Nas nossas páginas veja ainda que a aquacultura volta a dar briga entre PSD e CDS. Em causa está a colocação de mais estruturas flutuantes na zona do Arco da Calheta.

Na política, o Governo muda administração da GESBA. Novo administrador Nuno Barros, que sucede a Artur Lima, era adjunto do gabinete da secretária da Agricultura, vaga que fica em aberto. E veja ainda que o Executivo decide prolongar aval à ASSICOM.

Outro dos temas em destaque vai para a ‘Autópsia essencial para apurar contornos da morte do casal francês’.

