Trabalhador sofre queda nos Canhas

Um trabalhador sofreu, esta tarde, uma aparatosa queda numa obra na zona do Vale e Cova do Pico, nos Canhas, na Ponta do Sol.

Apesar de não ter sido possível apurar mais informações sobre o estado do trabalhador, no local está a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) e uma ambulância dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol.