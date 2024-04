Idosa sofre queda no Funchal

Uma mulher de 85 anos sofreu uma queda esta tarde na Rua do Matadouro, no Funchal, apresentando uma suspeita de fractura no fémur.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados pelas 13h45 deslocando-se para o local com uma ambulância.

Após tratamentos pré-hospitalares, transportaram a mulher para o Serviço de Urgência dos Hospital Dr. Nélio Mendonça.