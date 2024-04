Cognomes para que vos quero

Boa noite!

Faz hoje uma semana em que a peta do DIÁRIO fugiu para a verdade, na esperança que o Presidente da República elucidasse os madeirenses sobre os motivos que ditaram a dissolução da Assembleia Legislativa. Puro engano. O que dá o mote para seis cognomes em destaque na actualidade.

Marcelo Rebelo de Sousa, o dissolvente. Teimosamente continua sem dar explicações sobre as razões objectivas que levaram à convocação de eleições. E teria de o fazer. Assim, trata os madeirenses com desdém. Caprichos que geram instabilidade em toda a linha. Não foi por falta de aviso, a menos que os dois partidos que discordaram da convicção presidencial tenham criado uma narrativa à Marcelo.

Manuel António Correia, o indisponível. E mal, se é que quer mesmo unidade no partido. Até Jardim, seu apoiante e mentor, discorda do separatismo deliberado na sequência da briga doméstica. O derrotado considerou as exonerações inaceitáveis e por isso manifestou "indisponibilidade para participar em listas de deputados ou outras" do PSD-M…. Só lhe faltou dizer que não vota PSD!

Rui Barreto, o inconveniente. Num dia em que há uma madeirense que é nomeada secretária de Estado das Pescas e uma açoriana no Mar, decidiu ser notícia e falar sem nexo de aumentos de jaulas da aquacultura na Calheta. Pela reacção de Albuquerque, é fácil concluir que o compromisso do secretário da Economia com a Região acabou bem antes de 26 de Maio!!! Pelos vistos, não virá nenhum mal ao mundo. Há ou não uma zona de conforto prometida em Lisboa?

José Manuel Rodrigues, o renovador. Prometeu e cumpriu. Na linha da frente dos centristas deixou de haver mofo, com a escolha de vices e porventura candidatos a deputados que darão outra aragem a uma alternativa à direita. Isto numa altura em que a balbúrdia contagia o Chega, com divisões, demissões e outras complicações, coisa já vista na vizinhança parlamentar.

Rafaela Fernandes, a justiceira. Não contou publicamente tudo o que ditou a exoneração de António Trindade. E devia tê-lo feito. Para que todos ficassem a saber o que a casa gasta. De resto, quem ocupando cargos de confiança política sem agir em conformidade e sem ter carácter para demitir-se, depois de assumir publicamente que não se revê na estratégia do vencedor, deve ser educadamente elucidado sobre o caminho a seguir. Por muita que seja a soberba. Como é óbvio, só é obrigada a trabalhar com uma pessoa que se esqueceu da relação de confiança quem pactua com a intrigante exigência de fazer depender a militância partidária de um qualquer cargo no poder.

Roberto Almada, o resistente. Volta à luta com a humildade que o distingue e sem os espalhafatos e os tiques abomináveis dos delinquentes da baixa política. Volta a ser cabeça-de-lista pelo BE, o que lhe valeu o elogio público feito por Mariana Mortágua, enaltecendo o seu “empenho e firmeza”, que ditaram o reconhecimento pela população da Madeira e que foram essenciais para o Bloco regressar à Assembleia Regional nas últimas eleições.

Os outros podem esperar. Não muito. Em breve, quando forem conhecidas todas as listas às Regionais, porventura abordaremos Paulo Cafôfo, o ilusionista, por achar que a candidatura socialista disfarça problemas de credibilidade e Miguel Albuquerque, o Pilatos, não só porque lavou as mãos nas depurações feitas em alguns gabinetes governativos. E há ainda o sem escrúpulos mentiroso, que tem apenas 24 horas para se retractar. Caso não o faça, pode perguntar ao escritório de advogados onde desterra milhares de euros o que fazer perante queixa por denúncia caluniosa.